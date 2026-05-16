Во Внуково ограничили все перелеты Росавиация: во Внуково временно ограничили прием и выпуск рейсов

Московский аэропорт Внуково временно перестал отправлять и принимать рейсы, заявили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее международный московский аэропорт Домодедово временно ограничил работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.

До этого стало известно, что два самолета не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково из-за временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов. Рейсы из Саратова и Антальи были перенаправлены на запасные аэродромы.

Кроме того сообщалось об аварии на борту самолета авиаперевозчика Red Wings, летевшего из России в Грузию. Борт совершил экстренную посадку из-за затопления салона по вине одного из пассажиров. Россиянин проявил неосторожность при использовании умывальника и вырвал вентиль. Superjet 100 сошел с маршрута и приземлился в аэропорту Жуковский.