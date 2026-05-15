15 мая 2026 в 03:01

Два самолета не смогли приземлиться в Москве

Два самолета не смогли сесть в аэропорту Внуково из-за действующих ограничений

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Из-за временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов, два самолета не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково. Рейсы из Саратова и Антальи были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщили ТАСС в справочной службе воздушной гавани.

На запасные аэродромы ушли два следовавших во Внуково самолета — из Саратова и Антальи, — сказал собеседник агентства.

Один борт отправили в Санкт-Петербург, другой — в Нижний Новгород. Информация об этом также подтверждается данными онлайн-табло аэропорта.

Ранее Росавиация сообщила, что Внуково и Домодедово работают по согласованию с соответствующими органами. В ведомстве подчеркнули, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов и возможны корректировки в расписании.

До этого стало известно, как не попасть в ловушку при покупке авиабилетов. По словам доцента Финансового университета при правительстве России Петра Щербаченко, оплачивать перелет следует исключительно на официальных сайтах перевозчиков. Некоторые мошенники предлагают переоформить субсидированные авиабилеты, а затем блокируют жертву после получения денег. Таких ситуаций лучше избегать.

