Два самолета не смогли приземлиться в Москве Два самолета не смогли сесть в аэропорту Внуково из-за действующих ограничений

Из-за временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов, два самолета не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково. Рейсы из Саратова и Антальи были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщили ТАСС в справочной службе воздушной гавани.

На запасные аэродромы ушли два следовавших во Внуково самолета — из Саратова и Антальи, — сказал собеседник агентства.

Один борт отправили в Санкт-Петербург, другой — в Нижний Новгород. Информация об этом также подтверждается данными онлайн-табло аэропорта.

Ранее Росавиация сообщила, что Внуково и Домодедово работают по согласованию с соответствующими органами. В ведомстве подчеркнули, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов и возможны корректировки в расписании.

