Два основных российских аэропорта принимают рейсы с ограничениями Росавиация: Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на использование воздушного пространства в районах московских аэропортов Внуково и Домодедово. В связи с этим оба авиаузла принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — уточняется в публикации.

Там добавили, что возможны изменения в расписании. Пассажирам, планирующим вылет из указанных аэропортов или прибытие в них, рекомендуется уточнять статус своих рейсов в авиакомпаниях. О сроках действия ограничений пока не сообщается.

