Аэропорт в Пскове закрылся ради безопасности Росавиация: в псковском аэропорту введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Пскова введены временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации. Там пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Внуково. Меры также приняты для обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

До этого Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в волгоградском аэропорту. Мера принята для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Эти меры начали действовать в аэропорту Нижнего Новгорода Чкалов, а также в ярославской авиагавани Туношна.