Депутат бундестага от АдГ ответил на критику за визит на ПМЭФ

Депутат бундестага от АдГ ответил на критику за визит на ПМЭФ Депутат бундестага от АдГ Фронмайер назвал глупой критику за визит на ПМЭФ

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер ответил на критику своего визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), назвав ее необоснованной. В посте, опубликованном в соцсети, он подчеркнул, что диалог со всеми возможными торговыми партнерами отвечает национальным интересам Германии.

Фронмайер напомнил, что в Христианско-демократическом союзе сочли поездку делегации АдГ в Россию глупой. Парламентарий в ответ поинтересовался, что именно глупого в стремлении налаживать контакты, и заметил, что ХДС не стоит удивляться растущему оттоку своих бывших избирателей в пользу его партии.

Ранее СМИ писали, что Петербургский международный экономический форум посетят четыре представителя партии «Альтернатива для Германии». В Санкт-Петербург поехали глава отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан, депутат бундестага по экономической политике Штеффен Котре, Фронмайер и депутат Европарламента Петр Быстронь. Приглашение политикам направил советник президента России Антон Кобяков.