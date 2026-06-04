ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 19:29

Депутат бундестага от АдГ ответил на критику за визит на ПМЭФ

Депутат бундестага от АдГ Фронмайер назвал глупой критику за визит на ПМЭФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер ответил на критику своего визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), назвав ее необоснованной. В посте, опубликованном в соцсети, он подчеркнул, что диалог со всеми возможными торговыми партнерами отвечает национальным интересам Германии.

Фронмайер напомнил, что в Христианско-демократическом союзе сочли поездку делегации АдГ в Россию глупой. Парламентарий в ответ поинтересовался, что именно глупого в стремлении налаживать контакты, и заметил, что ХДС не стоит удивляться растущему оттоку своих бывших избирателей в пользу его партии.

Ранее СМИ писали, что Петербургский международный экономический форум посетят четыре представителя партии «Альтернатива для Германии». В Санкт-Петербург поехали глава отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан, депутат бундестага по экономической политике Штеффен Котре, Фронмайер и депутат Европарламента Петр Быстронь. Приглашение политикам направил советник президента России Антон Кобяков.

Европа
депутаты
ПМЭФ
критика
Бундестаг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
Путин заявил, что проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин рассказал о давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Медведев раскрыл, будут ли США вливать деньги в Украину
Эксперт оценил последствия иранского кризиса для мировой экономики
Лантратова потребовала от ООН осудить удары ВСУ по мирным гражданам
Памятник Булгакову снесли в Киеве
Депутат бундестага от АдГ ответил на критику за визит на ПМЭФ
«Круг замкнулся»: Лавров о непоследовательности США по вопросу Украины
Организаторы раскрыли, где пройдет следующий конкурс красоты БРИКС
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.