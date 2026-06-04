Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер ответил на критику своего визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), назвав ее необоснованной. В посте, опубликованном в соцсети, он подчеркнул, что диалог со всеми возможными торговыми партнерами отвечает национальным интересам Германии.
Фронмайер напомнил, что в Христианско-демократическом союзе сочли поездку делегации АдГ в Россию глупой. Парламентарий в ответ поинтересовался, что именно глупого в стремлении налаживать контакты, и заметил, что ХДС не стоит удивляться растущему оттоку своих бывших избирателей в пользу его партии.
Ранее СМИ писали, что Петербургский международный экономический форум посетят четыре представителя партии «Альтернатива для Германии». В Санкт-Петербург поехали глава отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан, депутат бундестага по экономической политике Штеффен Котре, Фронмайер и депутат Европарламента Петр Быстронь. Приглашение политикам направил советник президента России Антон Кобяков.