Пассажиры назвали «Аэрофлот» лучшей авиакомпанией по решению сбоев

Фото: Алексей Переславцев/пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
По итогам ежегодного рейтинга, составленного порталом FrequentFlyers.ru на основе голосования почти 4 тыс. пассажиров, «Аэрофлот» признан лучшей авиакомпанией России в самой чувствительной для пассажиров номинации — «Решение сбойных ситуаций». Опрос показал кардинальное изменение предпочтений путешественников за последний год. В 2025 году национальный перевозчик обошел S7 Airlines: за «Аэрофлот» отдали голоса 29,9% участников, за S7 — 23,6%. Utair замкнул тройку с 6,9%.

Особенно показательно, что перевозчик получил высшие оценки от часто летающих пассажиров. И в целом рейтинг показал, что предпочтения пассажиров зависят от частоты полетов. Алгоритмы, примененные организаторами рейтинга, показали: чем больше сегментов в год налетал респондент, тем выше его лояльность к «Аэрофлоту».

Этот успех — лишь часть общей тенденции. Эксперты отмечают, что «Аэрофлот» укрепляет позиции и в других ключевых категориях. Помимо сбойных ситуаций, компания сохранила лидерство на международных рейсах (23,4% голосов). На внутренних магистральных маршрутах «Аэрофлот» также уверенно занимает первую строчку (39,5%). Авиакомпания вышла на первое место в номинации «Лучшее бесплатное бортпитание» (45,3%). Пассажиры также назвали салоны «Аэрофлота» самыми комфортными (45,9%), а его систему развлечений — лучшей среди авиакомпаний (54,6%). Кроме того, национальный перевозчик впервые за три года вернул себе лидерство в рейтинге бонусных программ (45,3%).

Среди других интересных итогов: «Победа» укрепила лидерство среди лоукостеров (68,7%) против 31,3% у Smartavia. Примечательно, что этот разрыв увеличивается вместе с частотой полетов: у редко летающих «Победа» набирает 63% и 64%, у тех, кто летает 21–50 сегментов, — уже 81%. У авиапассажиров, хорошо знакомых с обеими авиакомпаниями, «Победа» явно предпочтительнее.

Аналитики отмечают, что «Аэрофлот» планомерно наращивает качество там, где это критически важно для пассажира — в моменты нестабильности. Таким образом, 2025 год стал для «Аэрофлота» годом укрепления лидерства по ключевым параметрам сервиса и надежности.

Ранее в пресс-службе «Аэрофлота» напомнили правила перевозки пауэрбанков на борту: один пассажир авиакомпании может провозить в салоне самолета не более двух пауэрбанков. При этом использоваться для зарядки устройств они не должны при рулении, взлете и посадке, а заряжаться — на всех этапах полета.

