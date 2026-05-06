«Аэрофлот» ограничил количество пауэрбанков на одного пассажира «Аэрофлот»: один пассажир может провезти только два пауэрбанка

Не более двух пауэрбанков сможет провозить один пассажир «Аэрофлота», сообщила пресс-служба перевозчика. Также авиакомпания запретила сдавать внешние аккумуляторы в багаж.

В «Аэрофлоте» уточнили, что использовать пауэрбанки для зарядки других устройств во время руления, взлета и посадки тоже будет запрещено. Хранить внешние аккумуляторы разрешат только в кармане кресла или под сиденьем. При этом устройства с содержанием лития более двух, но менее восьми граммов можно будет провозить только после согласования с авиакомпанией.

Пауэрбанки и запасные батареи с содержанием лития более восьми граммов и мощностью свыше 160 Втч пассажирам провозить запрещено. Их воздушная перевозка может производиться только в качестве опасного груза через грузовые терминалы аэропорта, — сообщил перевозчик.

Ранее появилась информация, что в российских аэропортах ужесточат досмотр пауэрбанков после вступления в силу новых международных правил. Сотрудники служб безопасности теперь обязаны проверять реальную емкость литиевых батарей на соответствие обновленным характеристикам. Сами устройства запрещено заряжать на борту и использовать для зарядки гаджетов.