Российские аэропорты приняли жесткие меры по пауэрбанкам В России ввели ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах

В российских аэропортах ужесточили досмотр пауэрбанков, сообщил Telegram-канал Baza. Новые международные правила вводят ограничения на провоз и использование литиевых аккумуляторов.

Сотрудники служб безопасности теперь обязаны проверять фактическую емкость батарей и их соответствие установленным характеристикам. Пауэрбанки запрещено использовать на борту самолета, в том числе для зарядки устройств.

Провозить аккумуляторы разрешено только в ручной клади и не более двух на одного пассажира. При этом каждое устройство должно быть защищено от короткого замыкания.

Причиной изменений стали случаи возгорания зарядных устройств в самолетах. Авиакомпании уже вводили запрет на их использование в полете, теперь контроль за соблюдением правил возложен на сотрудников аэропортов.

Ранее в самолете Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшем рейс из Екатеринбурга в Стамбул, загорелся пауэрбанк. Это случилось через 20 минут после взлета.

До этого внешний аккумулятор загорелся на борту самолета Boeing 737-8 MAX южнокорейской авиакомпании T-Way. Пожар произошел на высоте 10,6 тыс. метров. Самолет с 38 пассажирами на борту следовал из китайской Саньи в южнокорейский Чхонджу.