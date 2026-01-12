Пауэрбанк вспыхнул на борту самолета на высоте 11 тыс. метров Пауэрбанк загорелся на борту самолета во время рейса из Китая в Южную Корею

Внешний аккумулятор загорелся на борту самолета Boeing 737-8 MAX южнокорейской авиакомпании T-Way, сообщает The Aviation Herald. Инцидент произошел на высоте 10,6 тыс. метров.

Рейс южнокорейской авиакомпании T-Way на Boeing 737-8 MAX с 38 людьми на борту следовал из китайской Саньи в южнокорейский Чхонджу. После набора высоты один из пассажиров заметил, что его пауэрбанк начал дымиться, а затем воспламенился.

Экипаж оперативно отреагировал, поместив горящее устройство в специальный огнестойкий контейнер. После этого полет был продолжен.

Несмотря на быструю реакцию экипажа, избежать последствий не удалось. Восемь человек, в том числе пять пассажиров и три члена экипажа, получили отравление едким дымом. По меньшей мере трех человек госпитализировали.

Ранее во время полета рейса 3F324 авиакомпании FlyOne Armenia, который направлялся из Москвы в Ереван, произошло возгорание ручной клади одного из пассажиров. Экипаж быстро потушил пожар, использовав три огнетушителя. Источником возгорания послужил пауэрбанк в сумке.