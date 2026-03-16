Лавров раскрыл, почему Россия отказалась обсуждать Украину с Францией Лавров: переговорщик из Франции не привез ничего нового РФ в контексте Украины

Переговорщик из Франции, который приезжал в Москву для обсуждения ситуации вокруг Украины, «ничего нового не привез», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Париж «слил» информацию о визите представителя в Москву, хотя сам же просил о конфиденциальности.

Ничего нового он не привез, и Дмитрий Сергеевич [Песков] четко об этом сказал. Ничего, что не звучало бы публично из Парижа, на этих закрытых контактах мы не услышали, — отметил глава МИД РФ.

Ранее газета Financial Times сообщила, что советники французского лидера Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер попытались попросить Россию о месте за столом переговоров по урегулированию на Украине. По их словам, на эту просьбу они якобы получили резкий отказ. Оставшийся анонимным высокопоставленный европейский дипломат заявил, что ответ на эту инициативу помощника президента России Юрия Ушакова якобы был исключительно несговорчивым.