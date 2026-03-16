Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 14:43

Лавров раскрыл, почему Россия отказалась обсуждать Украину с Францией

Лавров: переговорщик из Франции не привез ничего нового РФ в контексте Украины

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Переговорщик из Франции, который приезжал в Москву для обсуждения ситуации вокруг Украины, «ничего нового не привез», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Париж «слил» информацию о визите представителя в Москву, хотя сам же просил о конфиденциальности.

Ничего нового он не привез, и Дмитрий Сергеевич [Песков] четко об этом сказал. Ничего, что не звучало бы публично из Парижа, на этих закрытых контактах мы не услышали, — отметил глава МИД РФ.

Ранее газета Financial Times сообщила, что советники французского лидера Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер попытались попросить Россию о месте за столом переговоров по урегулированию на Украине. По их словам, на эту просьбу они якобы получили резкий отказ. Оставшийся анонимным высокопоставленный европейский дипломат заявил, что ответ на эту инициативу помощника президента России Юрия Ушакова якобы был исключительно несговорчивым.

Украина
Франция
переговоры
Сергей Лавров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.