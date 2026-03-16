Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 02:05

На Западе заявили, что РФ якобы отказала советникам Макрона по Украине

FT: советники Макрона в Москве получили резкий отказ по Украине

Эммануэль Макрон
Подписывайтесь на нас в MAX

Советники французского лидера Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер в феврале попытались попросить Россию о месте за столом переговоров по урегулированию на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Журналисты указали, что на эту просьбу они якобы получили резкий отказ.

Оставшийся анонимным высокопоставленный европейский дипломат заявил, что ответ помощника президента России Юрия Ушакова якобы был примерно исключительно несговорчивым: «Извините, вообще нет, не хотим, идите…».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что война на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку Киева со стороны Парижа. Он добавил, что партнеры республики могут рассчитывать на помощь.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо между тем назвал Макрона безумцем из-за обещания выделить Украине кредит на €90 млрд и ввести против России 20-й пакет санкций. Политик сравнил поведение главы государства с бездумными действиями робота.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.

Эммануэль Макрон
Украина
Россия
Европа
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.