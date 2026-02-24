«В полном безумии!»: во Франции пришли в ужас от обещаний Макрона Украине Филиппо: Макрон обезумел, выдавая обещания о кредите Украине на €90 млрд

Лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х жестко раскритиковал решение президента Франции Эммануэля Макрона выделить Украине кредит на €90 млрд и ввести против России 20-й пакет санкций. Политик сравнил поведение главы государства с бездумными действиями робота.

Макрон в полном безумии! Прямо сейчас из Елисейского дворца Макрон механически, словно робот, выдает самые нелепые обещания, — написал он.

По мнению Филиппо, такая политика вредит французам и демонстрирует пренебрежение к мнению других стран ЕС. Он подчеркнул, что Макрон делает вид, будто вето Венгрии, выступающей против эскалации, не имеет значения. При этом президент продолжает разжигать конфликт в ущерб экономике республики, констатировал Филиппо.

Ранее Макрон в ходе своего визита в Индию заявил, что свобода слова может быть «полным дерьмом». По его словам, в нынешнем виде этот принцип утратил какой-либо смысл. По мнению французского лидера, ключевая проблема заключается в отсутствии прозрачности. Он высказал предположение, что пользователи не осознают, каким образом алгоритмы формируют их мнение и подталкивают к радикальным взглядам.