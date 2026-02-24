Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 01:47

«В полном безумии!»: во Франции пришли в ужас от обещаний Макрона Украине

Филиппо: Макрон обезумел, выдавая обещания о кредите Украине на €90 млрд

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х жестко раскритиковал решение президента Франции Эммануэля Макрона выделить Украине кредит на €90 млрд и ввести против России 20-й пакет санкций. Политик сравнил поведение главы государства с бездумными действиями робота.

Макрон в полном безумии! Прямо сейчас из Елисейского дворца Макрон механически, словно робот, выдает самые нелепые обещания, — написал он.

По мнению Филиппо, такая политика вредит французам и демонстрирует пренебрежение к мнению других стран ЕС. Он подчеркнул, что Макрон делает вид, будто вето Венгрии, выступающей против эскалации, не имеет значения. При этом президент продолжает разжигать конфликт в ущерб экономике республики, констатировал Филиппо.

Ранее Макрон в ходе своего визита в Индию заявил, что свобода слова может быть «полным дерьмом». По его словам, в нынешнем виде этот принцип утратил какой-либо смысл. По мнению французского лидера, ключевая проблема заключается в отсутствии прозрачности. Он высказал предположение, что пользователи не осознают, каким образом алгоритмы формируют их мнение и подталкивают к радикальным взглядам.

Франция
Россия
Эммануэль Макрон
Флориан Филиппо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские хоккеистки «заигнорили» Трампа
«Запад нечестен»: аналитик дал оценку провальному плану ослабления России
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с домовыми чатами
Морпех ВС РФ уничтожил Abrams через два дня после поступления на службу
Российская фигуристка вернулась на родину после Олимпиады в Милане
ВС РФ завершили зачистку важного населенного пункта в Донбассе
Российский стрелок в стиле Рэмбо зачистил тыл врага при штурме
Трамп пригрозил Ирану перед началом переговоров в Женеве
Смерть подрывника, раненые: новые детали взрыва машины ГАИ в Москве
«Нацистское мракобесие»: Захарова обосновала время начала СВО
Раскрыты колоссальные потери ВСУ в конфликте с Россией с начала СВО
Устроивший взрыв у Савеловского вокзала погиб на месте
Посол США совершил демарш в адрес МИД Франции
Самая легкая рабочая неделя началась для россиян
«В полном безумии!»: во Франции пришли в ужас от обещаний Макрона Украине
Десятки штрафов, позднее отцовство, скандалы: как живет Аркадий Укупник
Взрыв машины ГАИ в Москве: погиб полицейский. Кто подрывник, что известно?
В Сети появились кадры с места взрыва в Москве
Стало известно о гибели полицейского при взрыве в Москве
«Выкидывают из машин и жгут»: петербуржец рассказал о бунте в Мексике
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.