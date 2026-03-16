Трамп озвучил выбор США, касающийся соглашения с Кубой Трамп: США могут скоро заключить сделку с Кубой

Американские власти «очень скоро» заключат соглашение с Кубой, заявил президент США Дональд Трамп. Либо, отметил он, Штатам придется «делать то, что должны» в отношении Гаваны.

Куба также хочет заключить сделку, и я полагаю, что мы очень скоро либо заключим сделку, либо будем делать то, что должны, — сказал он.

Тем временем известно, что власти Кубы начали переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа из-за крупнейшего в истории страны энергетического кризиса. По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, который возглавил кубинскую переговорную группу, страна не получает топлива уже три месяца.

Ранее Канель рассказал, что на Кубе могут появиться агенты Федерального бюро расследований США. По его словам, они займутся расследованием дела о вторжении в территориальные воды республики американского катера, которое произошло в феврале, передает кубинское гостелевидение.

До этого министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что возобновление авиарейсов между Россией и Кубой упирается в вопрос дозаправки самолетов. Он пояснил, что ведомство стремится избежать возможных рисков, связанных с политической обстановкой.