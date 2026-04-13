13 апреля 2026 в 22:03

Число погибших при взрыве во Владикавказе увеличилось

Меняйло: еще один пострадавший при взрыве во Владикавказе скончался

Сотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе Сотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе Фото: РИА Новости
Еще один пострадавший при взрыве во Владикавказе скончался, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. По его словам, травмы оказались слишком тяжелыми. Таким образом, число жертв ЧП достигло трех.

К огромному сожалению, еще один пострадавший в результате ЧП во Владикавказе скончался. Врачи КБСП до последнего боролись за его жизнь, делали все возможное, чтобы спасти его. <...> Однако травмы оказались слишком тяжелыми — ожоги составляли 90% поверхности тела, — написал Меняйло.

Ранее глава региона заявил, что состояние трех пострадавших при взрыве во Владикавказе 10 апреля детей стабильно. Один ребенок будет переведен из реанимации в профильное отделение для дальнейшего лечения.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Полиция задержала подозреваемых в незаконном производстве пиротехники на складе, где произошел взрыв. Меняйло отметил, что с фигурантами проводятся все необходимые следственные действия.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

