Сотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе

Число погибших при взрыве во Владикавказе увеличилось Меняйло: еще один пострадавший при взрыве во Владикавказе скончался

Еще один пострадавший при взрыве во Владикавказе скончался, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. По его словам, травмы оказались слишком тяжелыми. Таким образом, число жертв ЧП достигло трех.

К огромному сожалению, еще один пострадавший в результате ЧП во Владикавказе скончался. Врачи КБСП до последнего боролись за его жизнь, делали все возможное, чтобы спасти его. <...> Однако травмы оказались слишком тяжелыми — ожоги составляли 90% поверхности тела, — написал Меняйло.

Ранее глава региона заявил, что состояние трех пострадавших при взрыве во Владикавказе 10 апреля детей стабильно. Один ребенок будет переведен из реанимации в профильное отделение для дальнейшего лечения.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Полиция задержала подозреваемых в незаконном производстве пиротехники на складе, где произошел взрыв. Меняйло отметил, что с фигурантами проводятся все необходимые следственные действия.