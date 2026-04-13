Раскрыто состояние трех детей, пострадавших при взрыве во Владикавказе

13 апреля 2026 в 09:42

Состояние трех пострадавших при взрыве во Владикавказе 10 апреля детей стабильно, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. По его словам, один ребенок будет переведен из реанимации в профильное отделение для дальнейшего лечения.

Состояние троих детей, пострадавших в результате ЧП во Владикавказе, остается под контролем врачей и на данный момент не вызывает опасений, — отметил Меняйло.

В больнице остаются еще два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии. Состояние второго пациента остается стабильным, без ухудшений.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Полиция задержала подозреваемых в незаконном производстве пиротехники на складе, где произошел взрыв. Меняйло отметил, что с фигурантами проводятся все необходимые следственные действия.

При взрыве, произошедшем во Владикавказе, оказались повреждены 25 частных домов. В общей сложности в них проживают 74 человека. Также тело погибшего достали из-под завалов на складе.

