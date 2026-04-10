Тело погибшего извлекли из-под завалов во Владикавказе

Тело погибшего достали из-под завалов на складе во Владикавказе, где ранее произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. По предварительной информации, число пострадавших увеличилось до 14 человек.

Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего, — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что нарушение правил обращения с открытым огнем, по предварительной информации, могло стать причиной взрыва на складе с пиротехникой в центре Владикавказа. На данный момент рассматривается несколько версий.