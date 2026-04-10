Во Владикавказе назвали число тяжелораненых после взрыва Меняйло: четверо пострадавших при взрыве во Владикавказе в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших при взрыве на складе с пиротехникой во Владикавказе находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале. По его словам, еще четверых в настоящий момент обследуют.

Два человека находятся в КБСП (клинической больнице скорой помощи — NEWS.ru.). Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. В республиканской клинической больнице семь пациентов, состояние троих из них также крайне тяжелое. Четверых пациентов обследуют, — написал Меняйло.

Ранее сообщалось, что в центре Владикавказа на улице Августовских событий произошел мощный взрыв, в результате которого оказалось частично разрушено здание склада стройматериалов компании «ХДМ». Как отметил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, число пострадавших при взрыве увеличилось до 10 человек. Один из них в крайне тяжелом состоянии.