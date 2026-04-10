Мощный взрыв во Владикавказе дошел до Следственного комитета

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе, сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве указали, что следователи и следователи-криминалисты приступили к осмотру места происшествия, назначаются экспертизы
Следственными органами СК России по Республике Северная Осетия — Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц), — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в центре Владикавказа на улице Августовских Событий произошел мощный взрыв, в результате которого оказалось частично разрушено здание склада стройматериалов компании «ХДМ». Как отметил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, число пострадавших при взрыве увеличилось до 10 человек. Один из них в крайне тяжелом состоянии.