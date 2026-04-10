Мощный взрыв во Владикавказе дошел до Следственного комитета СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг после взрыва во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе, сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве указали, что следователи и следователи-криминалисты приступили к осмотру места происшествия, назначаются экспертизы

Следственными органами СК России по Республике Северная Осетия — Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц), — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в центре Владикавказа на улице Августовских Событий произошел мощный взрыв, в результате которого оказалось частично разрушено здание склада стройматериалов компании «ХДМ». Как отметил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, число пострадавших при взрыве увеличилось до 10 человек. Один из них в крайне тяжелом состоянии.