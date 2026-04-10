Число пострадавших после взрыва во Владикавказе продолжает расти Меняйло: число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 10 человек

Число пострадавших при взрыве во Владикавказе увеличилось до 10 человек, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале. По его словам, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Два человека находятся в КБСП. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. В Республиканской клинической больнице — семь пациентов, состояние троих из них также крайне тяжелое. Четверых пациентов обследуют. Пострадавший ребенок госпитализирован в ДРКБ, его состояние стабильное, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в центре Владикавказа на улице Августовских событий прогремел мощный взрыв, в результате которого здание склада строительных материалов компании «ХДМ» частично разрушилось. Рядом с эпицентром находился магазин пиротехники.

