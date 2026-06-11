Терапевт объяснила, кому нельзя ходить в баню

Терапевт объяснила, кому нельзя ходить в баню Терапевт Бурнацкая: гипертоникам нельзя посещать баню

Гипертоникам противопоказано посещение бани, рассказала LIFE.ru врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая. Она отметила, что также от похода в парилку стоит воздержаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Баня также может усугублять проблемы при скрытых сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях ритма, хронических воспалительных процессах и болезнях дыхательной системы. Если после парной появились боль в груди, выраженная одышка, сильная слабость или нарушение сознания, нужно немедленно прекратить процедуру и обратиться за помощью, — рассказала Бурнацкая.

Терапевт подчеркнула, что начинать посещение бани необходимо с легких заходов от трех до пяти минут. По ее словам, голова должна быть прикрыта — это поможет снизить риск перегрева.

Ранее тренер Ирина Мальцева рассказала, что времяпрепровождение в бане не помогает сбросить вес. Специалист подчеркнула, что такой эффект может быть из-за «ухода» воды и соли, но при ближайшем приеме пищи вес вернется к прежнему значению.