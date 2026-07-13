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13 июля 2026 в 14:53

В Госдуме объяснили, нужно ли получать разрешение для строительства бани

Депутат Гаврилов: для строительства бани не требуется получать разрешение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для строительства бани на участке не требуется получать разрешение, рассказал RT председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что для такого типа построек есть правила размещения.

Баню ставят не ближе одного метра от границы соседнего участка, а от жилого дома на соседней земле выдерживают минимум восемь метров по санитарным правилам. Противопожарные разрывы зависят от материалов: между деревянными строениями требуется 15 метров, — рассказал Гаврилов.

Депутат подчеркнул, что, если баня стоит на фундаменте и ее нельзя перенести без ущерба, она будет считаться капитальным объектом. По его словам, также хозяйственная постройка площадью до 50 квадратных метров освобождается от налога на имущество при оформлении льготы.

Ранее юрист Софья Свечникова рассказала, что владелец незаконно возведенного объекта обязан покрыть затраты на его демонтаж. По ее словам, этот принцип работает, если ответчик не снес постройку самостоятельно.

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