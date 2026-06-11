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11 июня 2026 в 10:14

Юрист рассказала о нюансах сноса незаконной постройки

Юрист Свечникова: владелец незаконной постройки должен покрыть расходы на снос

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Владелец незаконно возведенного объекта обязан покрыть затраты на его демонтаж, заявила NEWS.ru ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Софья Свечникова. По ее словам, этот принцип работает, если ответчик не снес постройку самостоятельно.

Процедура сноса незаконной постройки включает в себя демонтаж или разрушение, а также утилизацию образовавшихся строительных отходов. В случае, если ответчик не выполнит указанные действия самостоятельно, судебный пристав осуществляет работы и выселение с привлечением понятых, а при необходимости — сотрудников органов внутренних дел. Для выполнения этого привлекается строительная организация, и ответчику может быть предложено возместить расходы на выполнение данных мероприятий, которые впоследствии будут взысканы в судебном порядке, — поделилась Свечникова.

Она подчеркнула, что объект считается самовольным строением, если он возведен на участке, который не был легализован или не допускает такого использования. По словам юриста, также к таким постройкам относятся те, которые были возведены без соответствующих разрешений и согласований.

Потребовать снести самовольную постройку через суд могут: владелец земельного участка, на котором возведена постройка, его законный представитель или лицо, обладающее другими вещными правами на этот участок. Также на это способно лицо, чьи права и законные интересы нарушены из-за наличия постройки, включая владельца соседнего участка. Процедура доступна и органу местного самоуправления, действующему в рамках своих полномочий, а также прокурору, — добавила Свечникова.

Она отметила, что вопрос о признании постройки самовольной может быть решен через суд, например, при рассмотрении иска о признании права собственности или о сносе объекта. По словам юриста, также можно воспользоваться административным порядком: орган местного самоуправления принимает решение после подачи уведомления и предоставления необходимых документов.

Ранее юрист Константин Крохин заявил, что если в многоквартирном доме отключили газ из-за соседей, нужно подать жалобу в управляющую компанию. По его словам, такие действия незаконны по отношению к жильцам МКД.

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