Юрист рассказала о нюансах сноса незаконной постройки

Владелец незаконно возведенного объекта обязан покрыть затраты на его демонтаж, заявила NEWS.ru ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Софья Свечникова. По ее словам, этот принцип работает, если ответчик не снес постройку самостоятельно.

Процедура сноса незаконной постройки включает в себя демонтаж или разрушение, а также утилизацию образовавшихся строительных отходов. В случае, если ответчик не выполнит указанные действия самостоятельно, судебный пристав осуществляет работы и выселение с привлечением понятых, а при необходимости — сотрудников органов внутренних дел. Для выполнения этого привлекается строительная организация, и ответчику может быть предложено возместить расходы на выполнение данных мероприятий, которые впоследствии будут взысканы в судебном порядке, — поделилась Свечникова.

Она подчеркнула, что объект считается самовольным строением, если он возведен на участке, который не был легализован или не допускает такого использования. По словам юриста, также к таким постройкам относятся те, которые были возведены без соответствующих разрешений и согласований.

Потребовать снести самовольную постройку через суд могут: владелец земельного участка, на котором возведена постройка, его законный представитель или лицо, обладающее другими вещными правами на этот участок. Также на это способно лицо, чьи права и законные интересы нарушены из-за наличия постройки, включая владельца соседнего участка. Процедура доступна и органу местного самоуправления, действующему в рамках своих полномочий, а также прокурору, — добавила Свечникова.

Она отметила, что вопрос о признании постройки самовольной может быть решен через суд, например, при рассмотрении иска о признании права собственности или о сносе объекта. По словам юриста, также можно воспользоваться административным порядком: орган местного самоуправления принимает решение после подачи уведомления и предоставления необходимых документов.

Ранее юрист Константин Крохин заявил, что если в многоквартирном доме отключили газ из-за соседей, нужно подать жалобу в управляющую компанию. По его словам, такие действия незаконны по отношению к жильцам МКД.