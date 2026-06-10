Юрист объяснил, что делать при отключении газа по вине соседей Юрист Крохин посоветовал обратиться в УК при отключении газа по вине соседей

В случае, если в многоквартирном доме отключили газ по вине соседей, следует обратиться с жалобой в управляющую компанию, посоветовал в беседе с «Ямал-Медиа» юрист Константин Крохин. Он напомнил, что подобные решения незаконны по отношению к жильцам МКД.

Если отключили газ, надо жаловаться. До 2030 года действует мораторий на проверки, поэтому нет оперативного механизма реагирования на жалобы. Если администрация нормальная, она не допускает того, чтобы управляющие компании это делали. В каких-то регионах администрация в этом плане не очень активная, ей плевать, поэтому такое происходит, — отметил Крохин.

Он добавил, что с соседей, по вине которых приостановили газоснабжение, можно взыскать убытки. Для этого нужно будет обратиться в суд. При этом нужно будет документально доказать факт причиненного ущерба и причинно-следственную связь между ним и ограничениями газа.

Ранее юрист Константин Крохин посоветовал обратиться в УК перед заменой батареи в квартире, чтобы не получить штраф. Он напомнил, что самостоятельно делать это запрещено законом.