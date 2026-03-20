Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире Юрист Крохин посоветовал обратиться в УК для замены батарей в квартире

Чтобы заменить батареи в квартире и не получить штраф, следует обратиться в управляющую компанию, заявил «Вечерней Москве» юрист Константин Крохин. Он напомнил, что самостоятельно делать это запрещено законом.

Самовольная замена батареи приравнивается к порче общедомового имущества. Эта работа производится только специалистами УК при наличии оснований, например при протечке или низкой эффективности. В ходе нее требуется сливать теплоноситель во всем стояке, что возможно сделать только в подвале дома, — уточнил Крохин.

Он добавил, что устанавливать батарею с увеличенным количеством секций без согласования изменений в проекте теплоснабжения нельзя. В случае нарушения, собственника обяжут оплатить штраф и восстановить систему за свой счет.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что замена батарей в квартире может обернуться штрафом до 2,5 тысячи рублей. По его словам, взыскание грозит в случае установки батареи другого типа.