Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире

Юрист Крохин посоветовал обратиться в УК для замены батарей в квартире

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы заменить батареи в квартире и не получить штраф, следует обратиться в управляющую компанию, заявил «Вечерней Москве» юрист Константин Крохин. Он напомнил, что самостоятельно делать это запрещено законом.

Самовольная замена батареи приравнивается к порче общедомового имущества. Эта работа производится только специалистами УК при наличии оснований, например при протечке или низкой эффективности. В ходе нее требуется сливать теплоноситель во всем стояке, что возможно сделать только в подвале дома, — уточнил Крохин.

Он добавил, что устанавливать батарею с увеличенным количеством секций без согласования изменений в проекте теплоснабжения нельзя. В случае нарушения, собственника обяжут оплатить штраф и восстановить систему за свой счет.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что замена батарей в квартире может обернуться штрафом до 2,5 тысячи рублей. По его словам, взыскание грозит в случае установки батареи другого типа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЦАХАЛ нанес новые удары по сердцу Ирана
Шесть человек погибли за сутки после выхода на лед в российском регионе
Ганвест потерял еще одну концертную площадку в России
Группа с лидером-иноагентом решила изменить стиль после переезда в США
Военэксперт озвучил неочевидную тактику США и Израиля в борьбе с Ираном
В Петербурге местные жители фиктивно оформляли дворников на работу
Удар по детсаду, обстрел беженцев, шпион в ДНР: ВСУ атакуют РФ 20 марта
Более 50 очагов бешенства обнаружили в одном регионе в 2026 году
Синоптик дал москвичам разочаровывающий прогноз погоды на апрель
«Слон в посудной лавке»: в руководстве Израиля разгорелся скандал
Попова указала на резкий рост числа случаев заражения оспой обезьян
Растлевал за подарки: педофил снимал видео с двумя маленькими сестрами
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон носит вещи Дианы
Эксперт назвал год, до которого Киев собирается воевать против России
Умер разорвавший связь с РПЦ украинский патриарх Филарет
США перекрыли Кубе «кран» с российской нефтью
Врач рассказала, как пережить последствия магнитной бури
Эксперт объяснил, почему США боятся применять против Ирана секретное оружие
Центробанк спрогнозировал снижение инфляции в 2026 году
Политолог раскрыл последствия нагрянувшего энергокризиса для США и Ирана
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

