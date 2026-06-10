Ситуация с топливом в Крыму: последние новости 10 июня, где купить, лимиты

Увеличивается число АЗС в Крыму, где бензин и дизтопливо доступны в свободной продаже. Что говорят власти Крыма и Севастополя, сколько автозаправок работают, где купить топливо, каковы лимиты, что в соседних регионах?

Что с топливом в Севастополе 10 июня

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 10 июня бензин марок АИ-92 и АИ-95 будет доступен в свободной продаже на восьми заправках сети «АТАН». Свободно отпускают топливо заправки на Камышовом шоссе, ул. Генерала Мельника, Столетовском пр., а также в селах Любимовка, Гончарное и Инкерман.

При этом на АЗС «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам. Ранее Развожаев предупреждал, что в условиях экономии заправка по QR-кодам действует только ограниченное время.

«10 июня до 21:00 смогут заправиться те, кто получил QR-коды вечером в понедельник (8 июня) и во вторник (9 июня). Если вы получили код вечером в субботу и воскресенье и по каким-то причинам не успели им воспользоваться — учитывайте, что код уже аннулирован, ехать на заправку и стоять в очереди нет смысла. Заправки „ТЭС“ будут работать до 21:00. По-прежнему действует ограничение в 20 литров», — предупредил Развожаев.

Какова ситуация с топливом в Крыму 10 июня

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму действуют ограничения на продажу горючего, связанные с логистикой. «Крымское информационное агентство» сообщает, что 10 июня бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизтопливо есть в наличии и можно купить без талонов на 20 АЗС в Крыму.

В Евпатории без талонов отпускают горючее АЗС «Веста» на Эскадронной и на Чапаева (АИ-92, АИ-95 и ДТ).

В поселке Черноморское: АЗС «Веста».

Джанкой: АЗС RED PETROL (АИ-95).

В Керчи работают без талонов АЗС «АТАН» на трассе Таврида и на ул. Маршала Еременко, Генерала Петрова, Горького, Орджоникидзе, а также АЗС VTG на Фабричной и Свердлова.

В Феодосии городские власти заявили о свободной продаже АИ-92 и ДТ на АЗС на Керченском шоссе, ул. Челнокова и Симферопольском шоссе.

Также бензин АИ-92 есть в поселке Приморский, а ДТ в селе Солнечное.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Российском союзе туриндустрии заявили, что пока рано говорить о резком обвале спроса на туристический сезон в Крыму из-за проблем с топливом.

«Туристы, которые планируют поездку во второй половине июня, заняли выжидательную позицию. И мы знаем, что власти активно занимаются [вопросом]. <...> У меня есть предположение, что он будет в короткое время [разрешен]», — заявил член правления РСТ Сергей Ромашкин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что правительству известно о ситуации с топливом в Крыму. Готовится пакет мер для урегулирования ситуации, отметил представитель Кремля.

Что с топливом в соседних регионах 10 июня

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что временно приостановлен отпуск топлива на 15 кубанских АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Всего в регионе более тысячи АЗС.

«В основном топливо не отпускают небольшие частные автозаправочные станции. Из-за увеличения потребительского спроса предприятия организовали дополнительные поставки топлива. На территориях семи заправок соседствующего с Республикой Крым Темрюкского района отмечаются очереди — от 20 до 100 транспортных средств. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме», — подчеркнули в Министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края 10 июня.

В Ростовской области все крупные сети АЗС в регионе регулярно получают бензин и дизтопливо, сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на АЗС в Ростовской области действует лимит до 100 литров топлива в одни руки. Сорокин объяснил, что ограничение действует на постоянной основе уже долгое время для пресечения спекуляций.

«Поставки на АЗС осуществляются регулярно и в полном объеме, обеспечивая потребности как частных автовладельцев, так и коммерческого транспорта», — подчеркнул замгубернатора.

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