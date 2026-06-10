Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 16:45

Ситуация с топливом в Крыму: последние новости 10 июня, где купить, лимиты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Увеличивается число АЗС в Крыму, где бензин и дизтопливо доступны в свободной продаже. Что говорят власти Крыма и Севастополя, сколько автозаправок работают, где купить топливо, каковы лимиты, что в соседних регионах?

Что с топливом в Севастополе 10 июня

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 10 июня бензин марок АИ-92 и АИ-95 будет доступен в свободной продаже на восьми заправках сети «АТАН». Свободно отпускают топливо заправки на Камышовом шоссе, ул. Генерала Мельника, Столетовском пр., а также в селах Любимовка, Гончарное и Инкерман.

При этом на АЗС «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам. Ранее Развожаев предупреждал, что в условиях экономии заправка по QR-кодам действует только ограниченное время.

«10 июня до 21:00 смогут заправиться те, кто получил QR-коды вечером в понедельник (8 июня) и во вторник (9 июня). Если вы получили код вечером в субботу и воскресенье и по каким-то причинам не успели им воспользоваться — учитывайте, что код уже аннулирован, ехать на заправку и стоять в очереди нет смысла. Заправки „ТЭС“ будут работать до 21:00. По-прежнему действует ограничение в 20 литров», — предупредил Развожаев.

Какова ситуация с топливом в Крыму 10 июня

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму действуют ограничения на продажу горючего, связанные с логистикой. «Крымское информационное агентство» сообщает, что 10 июня бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизтопливо есть в наличии и можно купить без талонов на 20 АЗС в Крыму.

  • В Евпатории без талонов отпускают горючее АЗС «Веста» на Эскадронной и на Чапаева (АИ-92, АИ-95 и ДТ).
  • В поселке Черноморское: АЗС «Веста».
  • Джанкой: АЗС RED PETROL (АИ-95).
  • В Керчи работают без талонов АЗС «АТАН» на трассе Таврида и на ул. Маршала Еременко, Генерала Петрова, Горького, Орджоникидзе, а также АЗС VTG на Фабричной и Свердлова.
  • В Феодосии городские власти заявили о свободной продаже АИ-92 и ДТ на АЗС на Керченском шоссе, ул. Челнокова и Симферопольском шоссе.
  • Также бензин АИ-92 есть в поселке Приморский, а ДТ в селе Солнечное.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Российском союзе туриндустрии заявили, что пока рано говорить о резком обвале спроса на туристический сезон в Крыму из-за проблем с топливом.

«Туристы, которые планируют поездку во второй половине июня, заняли выжидательную позицию. И мы знаем, что власти активно занимаются [вопросом]. <...> У меня есть предположение, что он будет в короткое время [разрешен]», — заявил член правления РСТ Сергей Ромашкин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что правительству известно о ситуации с топливом в Крыму. Готовится пакет мер для урегулирования ситуации, отметил представитель Кремля.

Что с топливом в соседних регионах 10 июня

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что временно приостановлен отпуск топлива на 15 кубанских АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Всего в регионе более тысячи АЗС.

«В основном топливо не отпускают небольшие частные автозаправочные станции. Из-за увеличения потребительского спроса предприятия организовали дополнительные поставки топлива. На территориях семи заправок соседствующего с Республикой Крым Темрюкского района отмечаются очереди — от 20 до 100 транспортных средств. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме», — подчеркнули в Министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края 10 июня.

В Ростовской области все крупные сети АЗС в регионе регулярно получают бензин и дизтопливо, сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на АЗС в Ростовской области действует лимит до 100 литров топлива в одни руки. Сорокин объяснил, что ограничение действует на постоянной основе уже долгое время для пресечения спекуляций.

«Поставки на АЗС осуществляются регулярно и в полном объеме, обеспечивая потребности как частных автовладельцев, так и коммерческого транспорта», — подчеркнул замгубернатора.

Читайте также:

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 8 июня: свободная продажа, цены

Преступный удар ВСУ по Севастополю 10 июня: что с музеем, есть ли жертвы

Удары по Украине 10 июня: Харьков в огне, «Орешник» и сотни БПЛА наготове?

Регионы
Крым
Севастополь
топливо
бензин
дизтопливо
ограничения
заправки
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответила, что делать при солнечном ожоге
Педофил в прямом эфире: мужчина нашел себе жертву для общения в «рулетке»
Россиян предупредили о вероятном ослаблении рубля
Военкор рассказал о клещах для Константиновки в ДНР
Учительница героя России рассказала, каким был Очир-Горяев
«Должны услышать»: депутат о приеме европейских послов в российском МИД
Психолог рассказал, как предотвратить выгорание
Шохин рассказал Путину об ожиданиях бизнеса по ключевой ставке
Шестилетнего малыша насмерть сбили во дворе дома
Аналитик рассказал, можно ли пользоваться зарубежной электронной почтой
Шохин назвал оптимальный для российского бизнеса курс доллара
Части полотна «Оборона Севастополя» вынесли из горящего музея
В ГД услышали просьбы малого и среднего бизнеса о налоговых послаблениях
Захарова выразила уверенность в восстановлении «Обороны Севастополя»
Президента Колумбии отстранили накануне выборов
Путину доложили, как в Анапе подогревают море
Десяткам тысяч российских семей дополнительно назначили единое пособие
«Акт вандализма и варварства»: Захарова об ударе ВСУ по Севастополю
Стало известно, как сейчас живет ученый Перельман
«Трамп не фартовый»: экс-нардеп о роли США в переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.