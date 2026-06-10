В РСТ раскрыли правду о спросе на туры в Крым на фоне дефицита бензина РСТ: говорить о падении спроса на туры в Крым из-за дефицита бензина пока рано

Говорить о резком обвале спроса на крымские курорты из-за проблем с бензином пока рано, заявил член правления Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин. По его словам, которые приводит ИС «Вести», туристы, планирующие поездки на вторую половину июня, заняли выжидательную позицию, но власти активно занимаются топливным кризисом, и он будет преодолен в ближайшее время.

Говорить о том, что все как бы рухнуло, преждевременно. Туристы заняли выжидательную позицию — те туристы, которые планируют поездку во второй половине июня. И мы знаем, что власти активно занимаются вот этим бензиновым кризисом. И у меня все-таки есть предположение, что он будет в короткое время преодолен и бензин появится, — отметил Ромашкин.

Турэксперт обратил внимание, что многие из тех, кто должен был ехать на днях, аннулировали заявки, но поток все равно остается достаточно устойчивым. Его компания на этой неделе отправит в Крым около 350 человек. Кто-то берет с собой запас бензина, пояснил он, а кто-то рассчитывает пополнить его в дороге.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российское правительство готовит пакет мер для урегулирования ситуации с поставками топлива на полуостров Крым. Кроме того, пресс-секретарь президента признал, что в настоящее время в регионе наблюдаются определенные трудности с обеспечением горючим.