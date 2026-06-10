Свободную продажу топлива открыли на АЗС в Севастополе Развожаев: продажу бензина возобновили на восьми АЗС «Атан» в Севастополе

Свободная продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 началась с 10:00 мск на восьми АЗС сети «АТАН в Севастополе, сообщил в МАКСе губернатор города Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что на «ТЭС» продажа топлива будет осуществляться только по QR-кодам.

С 9 утра и до 21.00 смогут заправиться те, кто получил QR-коды вечером в понедельник (8 июня) и во вторник (9 июня), — говорится в сообщении губернатора.

Развожаев уточнил, что АИ-92 можно заправить на станциях, расположенных на Качинском и Камышовом шоссе, улице Генерала Мельника, Столетовском проспекте, а также в Инкермане. Бензин марки АИ-95 Ultra доступен на автозаправках в Любимовке и селе Гончарное.

Ранее Министерство топлива и энергетики Крыма опубликовало на своем сайте интерактивную карту наличия бензина на автозаправках региона. С ее помощью жители могут узнать, на каких АЗС есть топливо. Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что карта охватывает все муниципалитеты.

До этого Развожаев сообщил, что топливо для города закуплено в достаточном количестве и власти планируют наращивать поставки.