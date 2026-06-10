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10 июня 2026 в 17:11

«Акт вандализма и варварства»: Захарова об ударе ВСУ по Севастополю

Захарова назвала актом вандализма и варварства удар по Севастополю

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Удар по музею-панораме в Севастополе стал неприкрытым актом вандализма и варварства, заявила представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. По ее словам, он носил преднамеренный характер.

По данным властей Севастополя, удар носил преднамеренный характер. Это неприкрытый акт вандализма и варварства, нацеленный на уничтожение исторической памяти, — сообщила дипломат.

Захарова отметила, что действия украинской стороны связаны с неудачами на фронте. Киев не ограничивается нападениями на мирное население, он наносит удары по памятникам истории, культуры и искусства, добавила представитель МИД.

Ранее представитель МИД напомнила, что музей посвящен основному сражению Крымской войны — штурму Малахова кургана 6 июня 1855 года, когда русские войска сумели отразить натиск сил англо-французской армии. По мнению дипломата, атака на панораму — это желание Запада скрыть свидетельства своих преступлений.

Власть
Мария Захарова
Севастополь
Украина
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