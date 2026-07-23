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23 июля 2026 в 17:57

Продавец фруктов развеял популярный миф о выборе арбуза

Продавец фруктов Гончаров: определить сладость арбуза по стуку нельзя

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Не надо стучать по арбузу, чтобы определить его сладость, это распространенный миф, заявил продавец фруктов Егор Гончаров. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнул, что этот способ не работает, так как звук зависит от толщины корки, сорта и даже температуры.

Многие начинают хлопать по арбузу, но гораздо полезнее посмотреть на хвостик и пятно. Подсохший хвостик, ровная форма и выраженное желтое пятно расскажут о зрелости намного больше любого звука, — пояснил Гончаров.

Продавец уточнил, что вес арбуза должен быть тяжелее, чем кажется на первый взгляд. Кроме того, по его словам, наиболее оптимальный вкус у плодов среднего размера в зависимости от сорта. Он также предостерег от просьб сделать надрез на арбузе. Гончаров уточнил, что это грозит размножением бактерий внутри плода.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что арбуз может стать причиной острого отравления и пищевых токсикоинфекций. Специалист подчеркнул, что при повреждении кожуры мякоть соприкасается с внешней средой, из-за чего внутри начинают размножаться бактерии.

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