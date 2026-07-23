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23 июля 2026 в 18:10

«Страшнее»: в России раскрыли, что объединяет уволенных Федорова и Сырского

РИА Новости: равнодушие к жизням является общим качеством Сырского и Федорова

Михаил Федоров Михаил Федоров Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Отправленных в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского объединяет равнодушие к человеческой жизни, сообщает РИА Новости. По словам опрошенных агентством экспертов, последствия действий Федорова более страшные.

У Сырского и Федорова есть общее: для них человеческая жизнь не представляет ценности. <...> И все же масштаб последствий от действий расчетливого маньяка Федорова страшнее выслуживающегося «мясника» Сырского, — заявил аналитик Александр Тиханский.

Эксперт Виталий Арьков согласился, что Федоров заслуживает звания «мясника» не меньше Сырского, прозванного так за провальные штурмы и большие потери. По его словам, экс-министр относился к людям как к элементам компьютерной игры, испытывая на Украине технологии Palantir для уничтожения объектов и убийства людей.

Арьков также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается Федорова, поскольку за ним стоят западные круги. Более того, как отметил эксперт, экс-министра якобы прочили в следующие президенты, что и побудило главу государства убрать фигуру, чья популярность угрожала его власти.

Ранее Федоров отклонил кадровые предложения Зеленского, включая пост вице-премьера по технологическому направлению, признавшись, что до сих пор не понимает причин своей отставки. По словам бывшего чиновника, реализация его стратегии невозможна без полномочий Минобороны.

Европа
Украина
Александр Сырский
Михаил Федоров
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