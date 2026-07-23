«Страшнее»: в России раскрыли, что объединяет уволенных Федорова и Сырского РИА Новости: равнодушие к жизням является общим качеством Сырского и Федорова

Отправленных в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского объединяет равнодушие к человеческой жизни, сообщает РИА Новости. По словам опрошенных агентством экспертов, последствия действий Федорова более страшные.

У Сырского и Федорова есть общее: для них человеческая жизнь не представляет ценности. <...> И все же масштаб последствий от действий расчетливого маньяка Федорова страшнее выслуживающегося «мясника» Сырского, — заявил аналитик Александр Тиханский.

Эксперт Виталий Арьков согласился, что Федоров заслуживает звания «мясника» не меньше Сырского, прозванного так за провальные штурмы и большие потери. По его словам, экс-министр относился к людям как к элементам компьютерной игры, испытывая на Украине технологии Palantir для уничтожения объектов и убийства людей.

Арьков также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается Федорова, поскольку за ним стоят западные круги. Более того, как отметил эксперт, экс-министра якобы прочили в следующие президенты, что и побудило главу государства убрать фигуру, чья популярность угрожала его власти.

Ранее Федоров отклонил кадровые предложения Зеленского, включая пост вице-премьера по технологическому направлению, признавшись, что до сих пор не понимает причин своей отставки. По словам бывшего чиновника, реализация его стратегии невозможна без полномочий Минобороны.