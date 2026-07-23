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23 июля 2026 в 17:51

Разработчик косметики ответила, какой шампунь менее эффективен летом

Разработчик Фомина: бессульфатный шампунь менее эффективен летом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Летом бессульфатный шампунь проявляет меньшую эффективность, заявила NEWS.ru разработчик парфюмерно-косметической продукции «Арнест ЮниРусь» Анастасия Фомина. По ее словам, такое средство плохо справляется со смесью себума и пыли, которая провоцирует перхоть.

Что выбрать — бессульфатный или сульфатный шампунь? Отталкиваться нужно исключительно от потребностей кожи головы. Если мы говорим о летнем уходе, когда требуется максимально эффективно смыть плотную смесь себума и пыли, то с задачей лучше справляются именно сульфатные формулы. Они обладают более мощной очищающей способностью и позволяют тщательно удалять загрязнения. А что касается масел и ухода за длиной — здесь важна синергия всей формулы, а не отдельный ингредиент, — сказала Фомина.

Она подчеркнула, что секущиеся концы восстановить невозможно — их можно только обрезать. По словам эксперта, любое масло, включая авокадо, действует лишь поверхностно: заполняет микротрещины, уменьшает трение, придает блеск и может временно замедлить дальнейшее расслоение. Однако специалист отметила, что это лишь косметический эффект, а не реальное «лечение».

Гораздо более важная история, особенно летом, — это здоровье кожи головы. В жару на нее оседает огромное количество пыли. Смешиваясь с себумом, эта смесь застывает плотными «пробками» в устьях волосяных фолликулов, нарушая естественный газообмен и барьерные функции кожи. Кроме того, жирная среда становится идеальным инкубатором для микроскопических дрожжевых грибков. Питаясь излишками себума, они активно размножаются и выделяют кислоты, которые раздражают кожу и запускают процесс воспаления. Итог нам всем известен — это перхоть и зуд, — добавила Фомина.

Она отметила, что в жаркую погоду особенно важно качественное очищение и ключевую роль здесь играют поверхностно-активные вещества. По словам специалиста, многие сегодня с опаской относятся к сульфатам, считая их агрессивной химией. Однако, пояснила эксперт, раздражающий эффект может быть у многих веществ, если использовать их в чистом виде и в высоких концентрациях.

Ранее парикмахер Евгений Гиниятулин заявил, что редкое мытье не снизит жирность кожи головы, поскольку работа сальных желез определяется генетикой и не поддается изменению. По его словам, такие попытки могут вызвать лишь противоположный эффект.

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