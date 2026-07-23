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23 июля 2026 в 18:28

Пентагон внес 32 российских вуза и НИИ в черный список

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Военное министерство США внесло 32 российских научно-исследовательских института и университета в свой черный список, обвинив их в «несанкционированной передаче американских технологий», передает пресс-служба ведомства. Всего в обновленный перечень Пентагона вошли 130 организаций из России, Китая и Ирана.

Решение на практике означает запрет для Пентагона на взаимодействие с этими учреждениями в научно-исследовательской сфере. Военному ведомству США также запрещается использовать бюджетные средства в качестве грантов или для оплаты контрактов с включенными в список организациями.

В перечень попали, в частности, МГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова, НИЦ «Курчатовский институт», МАИ, МФТИ, НИУ ВШЭ, концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор», Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций запретил своим банкам проводить трансграничные трансакции с 32 российскими банками. По ее словам, ЕС также «на год заморозил» изменение «потолка цен» на российскую нефть, который сейчас составляет $44 (3,4 тыс. рублей) за баррель.

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