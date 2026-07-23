Предпринимателям напомнили, что грозит за несоблюдение квотирования

За невыполнение требований по квотированию рабочих мест для людей с инвалидностью в России предусмотрена административная ответственность со штрафами для организаций до 100 тыс. рублей, заявил NEWS.ru президент РООИ «Радость», эксперт по сопровождаемому трудоустройству Игорь Ананьев. По его словам, размер взысканий для должностных лиц не превышает 30 тыс. рублей.

За невыполнение требований по квотированию предусмотрена административная ответственность: штраф для организаций может достигать 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей. Но сама по себе система наказаний не решает проблему. Важно, чтобы за квотой стоял конкретный человек, который получает зарплату и выполняет реальные задачи. Основная сложность сегодня — не нежелание бизнеса, а отсутствие опыта. Работодатель может не знать, где найти кандидатов, как оценить их возможности, подготовить коллектив. Поэтому появляются формальные решения, которые не помогают ни компании, ни человеку с инвалидностью, — пояснил Ананьев.

Ранее сенатор Сергей Карякин заявил, что шахматы собираются интегрировать в проекты Всероссийского общества инвалидов. По его словам, интеллектуальная игра полезна для каждого человека.