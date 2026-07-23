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23 июля 2026 в 18:14

Предупреждения об азартных механиках предложили ввести в Roblox и Minecraft

Директор Центра по борьбе с лудоманией Ходынков выступил за дисклеймеры в играх

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Популярные среди подростков видеоигры, такие как Roblox и Minecraft, должны получить предупреждающие дисклеймеры о наличии азартных механик по аналогии с маркировкой на сигаретных пачках, считает директор Центра по борьбе с лудоманией Андрей Ходынков. По словам эксперта, которые передает корреспондент NEWS.ru, три из пяти игр, востребованных у молодежи, содержат элементы, работающие по принципу онлайн-казино.

Нужно ли делать дисклеймеры или нужно в целом информировать, что это азартная механика? Однозначно да. <...> Практически 20 млн детей играют в видеоигры. <...> Но если пока законодательно это так тяжело ограничить, значит, эту информацию должны хотя бы родители знать, — сказал Ходынков.

В настоящее время регуляторы рассматривают различные механизмы, которые позволят обязать издателей видеоигр соблюдать новые правила. Окончательное решение о формате и сроках внедрения предупреждающих маркировок пока не принято.

Ранее эксперт в области игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов допустил, что разблокировка Roblox может стимулировать другие игровые платформы к возвращению на российский рынок. По его словам, коммерческие структуры заинтересованы в работе с российской аудиторией и не готовы терять столь обширный сегмент, однако для возвращения им предстоит выполнить ряд установленных требований.

Россия
Общество
Елена Ямпольская
Игры
азартные игры
Minecraft
Roblox
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