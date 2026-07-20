Офицер ВСУ распродал беспилотники ради азартных игр

Украинский военнослужащий похитил со склада и распродал беспилотники, сообщает Государственное бюро расследований Украины. Отмечается, что часть вырученных средств он проиграл на азартных играх.

Начальник одного из подразделений воинской части в Одесской области отвечал за функционирование беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия беспилотным воздушным судам. Военнослужащий похитил разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия дронам. Часть техники он сдал в ломбард, остальное продал по заниженным ценам. За полученные деньги мужчина приобрел автомобиль Lexus стоимостью $27 тыс (2,1 млн рублей. — NEWS.ru), а часть средств проиграл в азартные игры, — говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащий отстранен от занимаемой должности и сейчас находится под стражей. Ему предъявлены обвинения по двум статьям, за что грозит до 15 лет колонии.

Ранее начальник разведки 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Север заявил, что солдаты ВСУ начали дезертировать в Красном Лимане из-за отсутствия еды и снабжения. По его словам, украинские военные постоянно жалуются на условия.