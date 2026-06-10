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10 июня 2026 в 10:27

В России призвали создать реестр систематических нарушителей тишины

Член ЛДПР Курбаков призвал создать реестр систематических нарушителей тишины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России необходимо создать реестр систематических нарушителей тишины, заявил NEWS.ru член ЛДПР, юрист, правозащитник, председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его словам, это позволит привлекать злостных вредителей к более суровой ответственности.

Идея создания федерального реестра систематических нарушителей законодательства о тишине заслуживает серьезного общественного и законодательного обсуждения. Проблема шумового терроризма в многоквартирных домах давно вышла за рамки бытового конфликта и фактически затрагивает конституционные права граждан на отдых, благоприятную среду проживания и охрану здоровья. Тысячи граждан ежегодно сталкиваются с ситуациями, когда отдельные жильцы систематически нарушают покой соседей, однако существующие механизмы привлечения к ответственности зачастую не оказываются эффективными, — высказался Курбаков.

Он подчеркнул, что административные штрафы за нарушение тишины в большинстве регионов остаются небольшими, а данные о повторных нарушениях практически нигде не собираются. В то же время, по мнению юриста, создание федерального реестра требует очень внимательного правового подхода.

Создание открытого публичного реестра лиц, привлекавшихся к административной ответственности за нарушение тишины, может привести к формированию системы общественного клеймения граждан. С правовой точки зрения более перспективным представляется создание не федерального ресурса, доступ к которому могли бы иметь уполномоченные органы власти, местного самоуправления, правоохранительные структуры и суды. Такой реестр позволил бы учитывать систематичность правонарушений при назначении наказания, выявлять злостных нарушителей и применять к ним повышенные меры ответственности, — добавил Курбаков.

Он также подчеркнул важность информирования будущих покупателей и арендаторов жилья. По словам правозащитника, речь идет о разработке механизма, который позволит предоставлять обезличенную информацию из реестра по запросу собственника или потенциального арендатора.

Ранее адвокат Александр Караваев предупредил, что в Москве исполнителей громких песен под гитару могут оштрафовать на сумму до 2 тыс. рублей. По его словам, при повторных нарушениях штраф может увеличиться.

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