«Пропагандистский характер»: Жога об атаке на НПЗ в Тюмени

«Пропагандистский характер»: Жога об атаке на НПЗ в Тюмени Жога: атака на Тюменский НПЗ носит пропагандирующий характер

Атака на нефтеперерабатывающий завод в Тюмени, произошедшая в день 440-летия города, носит пропагандирующий характер, заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем канале в МАКСе. Политик заявил, что всем нужно соблюдать спокойствие, а напугать уральцев не удавалось еще никому.

ВСУ продолжили попытки нанести удар по регионам Уральского федерального округа. Вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Атака носит пропагандистский характер, ведь сегодня Тюмень отмечает свой 440-летний юбилей, — написал Жога.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени полностью потушили пожар, возникший после падения украинского беспилотника, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого в Тюмени в День города отменили все праздничные мероприятия после объявления угрозы атаки БПЛА, зрителей просят покинуть площадки. Концерт группы «Песняры» на площади 400-летия, намеченный на 13:00, не начался из-за срочной приостановки.