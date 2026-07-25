Иракли заявил о росте популярности после шоу «Ставка на любовь»

Российский певец Иракли Пирцхалава в рамках фестиваля «Звезды Русского радио в Завидово» заявил, что ощущает рост своей популярности после выхода в прокат реалити «Ставка на любовь». По его словам, программа ставит рейтинговые рекорды в российском телевидении, передают корреспонденты NEWS.ru

Давайте будем честны, «Ставка на любовь» сейчас является самой рейтинговой программой на российском телевидении. Да, я стал популярнее. Простой пример: я иду на улице, меня останавливают люди, благодарят и просят передать привет Елене. Действительно, я очень рад, что она увидела мир, а мир увидел, какая она волшебная. Я ощущаю больше внимания и хейта в свой адрес, — отметил певец.

Ранее Иракли в интервью NEWS.ru признался, что после расставания с Еленой Гребенщиковой сохраняет с ней доверительные отношения. По его словам, второй развод с моделью не повлиял на их взаимодействие в рабочем кругу.

Также певец Дмитрий Колдун предположил, что «Новой Фабрике звезд» будет сложно добиться такой же популярности, как у предшествующего проекта. По его словам, на рейтинги шоу также повлияет большая конкуренция на интернет-площадках.