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10 июня 2026 в 17:13

Десяткам тысяч российских семей дополнительно назначили единое пособие

Голикова: более 21 тысячи многодетных семей в России получили единое пособие

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Соцфонд начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным при небольшом превышении дохода, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ с правительством. Выплаты уже назначили дополнительно 21 тыс. семей.

Сейчас уже помощь назначена более чем 21 тыс. семей, в которых воспитывается более 56 тыс. детей, — сказала она.

А в целом, по предварительным данным, в течение года дополнительную помощь получат порядка 74 тыс. семей, в которых воспитывается более чем 230 тыс. детей, подчеркнула Голикова.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросов отцовства, материнства и детства Мария Дробот заявила, что многодетные семьи должны получить беспроцентную рассрочку на покупку первого жилья. По ее словам, также необходимо ввести государственное регулирование цен на товары первой необходимости.

Также первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким предложила ввести в России материнскую зарплату не ниже МРОТ, размер которого составляет 27 093 рубля. По ее словам, материнство следует рассматривать как полноценный труд, который нуждается в государственной поддержке.

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