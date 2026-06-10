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10 июня 2026 в 16:57

Генерал рассказал неприятную правду об украинском аналоге ракет Patriot

Генерал Липовой: украинский аналог ракет Patriot собран из отходов Европы

FP-7.x в представлении ИИ FP-7.x в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Украинский аналог ракет для ЗРК Patriot создан на основе ненужных европейских деталей, то есть отходов, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По словам эксперта, результаты испытания нового оружия показали его неэффективность.

На сегодняшний день Patriot — это самый тактико-технически совершенный зенитно-ракетный комплекс, которым пользуются практически все сторонники и участники НАТО. То, что Украина начала выпускать ракеты [FP-7.x], которые не связаны с этой системой, сигнализирует, что Киеву уже сбрасывают весь отстой, который остался у Европы и других сочувствующих стран, — пояснил Липовой.

Он подчеркнул, что страны ЕС явно утомлены «неугомонностью Киева», поэтому отказали в предоставлении системы Patriot и ракет к ней. По его словам, аналогичная позиция была занята Великобританией и США.

Время покажет, насколько эффективны эти ракеты. FP-7.x — это оружие прошлого столетия, и его разработка велась совместно с натовскими инженерами-конструкторами. Судя по результатам их запуска, снаряды особо не добились своего результата и заметно уступают вооружению коллег, — резюмировал Липовой.

Ранее украинская компания Fire Point объявила о первых успешных испытаниях новой зенитной ракеты FP-7.x. Разработку называют более доступной альтернативой американским ракетам Patriot и франко-итальянским SAMP-T.

Европа
Украина
оружие
ЗРК Patriot
Максим Кирсанов
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