Генерал рассказал неприятную правду об украинском аналоге ракет Patriot

Украинский аналог ракет для ЗРК Patriot создан на основе ненужных европейских деталей, то есть отходов, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По словам эксперта, результаты испытания нового оружия показали его неэффективность.

На сегодняшний день Patriot — это самый тактико-технически совершенный зенитно-ракетный комплекс, которым пользуются практически все сторонники и участники НАТО. То, что Украина начала выпускать ракеты [FP-7.x], которые не связаны с этой системой, сигнализирует, что Киеву уже сбрасывают весь отстой, который остался у Европы и других сочувствующих стран, — пояснил Липовой.

Он подчеркнул, что страны ЕС явно утомлены «неугомонностью Киева», поэтому отказали в предоставлении системы Patriot и ракет к ней. По его словам, аналогичная позиция была занята Великобританией и США.

Время покажет, насколько эффективны эти ракеты. FP-7.x — это оружие прошлого столетия, и его разработка велась совместно с натовскими инженерами-конструкторами. Судя по результатам их запуска, снаряды особо не добились своего результата и заметно уступают вооружению коллег, — резюмировал Липовой.

Ранее украинская компания Fire Point объявила о первых успешных испытаниях новой зенитной ракеты FP-7.x. Разработку называют более доступной альтернативой американским ракетам Patriot и франко-итальянским SAMP-T.