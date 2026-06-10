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10 июня 2026 в 17:35

«Человек дела»: учительница описала погибшего на СВО Героя РФ Очир-Горяева

Учительница погибшего на СВО Героя России Очир-Горяева заявила, что гордится им

Наран Очир-Горяев Наран Очир-Горяев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Школьная учительница погибшего на СВО Героя России Нарана Очир-Горяева Фирюза Меджитова в разговоре с ИС «Вести» заявила, что гордится своим учеником. По ее словам, он был человеком дела, который с детства всегда доводил начатое до конца. Меджитова рассказала, что Очир-Горяев всегда проявлял себя как ответственный, скромный и инициативный ученик.

Наран был всегда готовым прийти первым на помощь, он был скромным, немногословным. Это был человек дела. В самые решающие моменты он мог взять инициативу в свои руки, держать ситуацию под контролем, организовать, потому что он был ответственным человеком. Я горжусь тем, что у меня такие ученики. Ученики-герои, ученики-патриоты своей Родины, — отметила она.

Очир-Горяев принимал участие в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Боец докладывал лидеру о взятии Северска. Его дочь Виктория тогда заявляла, что отец готов вернуться в зону СВО, «как только скажет начальство», поскольку не хочет бросать свою команду.

Также стало известно, что похороны Очир-Горяева, погибшего при выполнении боевых задач, запланировали на 10 июня. Церемония прощания с участником СВО прошла на городском кладбище в Элисте — так решила семья военнослужащего.

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