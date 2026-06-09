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09 июня 2026 в 12:40

Стало известно, когда и как простятся с Нараном Очир-Горяевым

Похороны погибшего на СВО Героя России Очир-Горяева пройдут 10 июня в Калмыкии

Наран Очир-Горяев Наран Очир-Горяев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Похороны Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе СВО, состоятся в среду, 10 июня, сообщили в пресс-службе правительства Калмыкии. Согласно заявлению, которое приводит РИА Новости, церемония пройдет на городском кладбище в Элисте — такое решение приняла семья военнослужащего. Представитель правительства также отметил, что согласно буддийским обычаям, ламы будут читать молитвы за упокой души погибшего.

Похороны пройдут 10 июня на Элистинском городском кладбище по желанию семьи, — рассказал собеседник агентства.

Ранее глава республики Бату Хасиков сообщал, что Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Военнослужащий занимал должность заместителя командира батальона в звании старшего лейтенанта.

Очир-Горяев принимал участие в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Боец докладывал лидеру о взятии Северска. Его дочь Виктория тогда заявляла, что отец готов вернуться в зону СВО, «как только скажет начальство», поскольку не хочет бросать свою команду.

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