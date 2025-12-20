Рассказавший Путину о взятии Северска Герой России готов вернуться на СВО Беседовавший с Путиным Герой России Очир-Горяев готов вернуться в зону СВО

Герой России Наран Очир-Горяев, который на прямой линии докладывал президенту РФ Владимиру Путину о взятии Северска, готов вернуться в зону СВО, заявила в беседе с РИА Новости его дочь Виктория. По словам девушки, это произойдет сразу, «как только скажет начальство».

Как только начальство скажет, отец вернется на позицию. Он говорит, что там его команда, которую он не бросит. Он человек чести, — подчеркнула собеседница агентства.

Она добавила, что когда спецоперация закончится, отец хочет выйти на пенсию, заняться здоровьем и воспитанием внуков. Старший лейтенант Очир-Горяев — командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Ранее Очир-Горяев рассказал, что украинские военные при отступлении из Северска расстреливали мирных жителей, которые отказывались эвакуироваться. Российский боец уточнил, что освобожденные жители находились в крайне тяжелом состоянии, будучи физически и морально подавленными.

До этого Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, которые отличились на фронтах в ДНР, в частности при освобождении Северска. Церемония состоялась в Министерстве обороны РФ. Звезду Героя из рук российского лидера получили полковник Ярамир Темирханов, генерал-майор Александр Муратов, генерал-лейтенант Александр Токарев и другие.