Путин и премьер Эфиопии договорились укреплять двусторонние связи

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в ходе телефонного разговора подтвердили взаимный настрой на развитие дружественных двусторонних связей, сообщила пресс-служба Кремля. Они условились активизировать взаимодействие на различных уровнях.

Ранее Путин выразил соболезнования руководству Эфиопии в связи с разрушительными последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге страны. Глава РФ попросил передать слова сочувствия семьям погибших. По последним данным, число жертв составило 107 человек. Спасатели продолжают работать в зоне бедствия, однако доступ к некоторым населенным пунктам затруднен из-за разрушенной инфраструктуры.

До этого Путин в ходе телефонного разговора выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи. Российский лидер также осудил израильско-американскую агрессию против Ирана.