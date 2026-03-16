Путин созвонился с премьер-министром африканской страны

Президент России Владимир Путин в понедельник, 16 марта, провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, подробности беседы будут обнародованы в ближайшее время.

Мы в самое ближайшее время поделимся с вами информацией о телефонном разговоре, который президент Путин провел с премьер-министром Эфиопии. Этот телефонный разговор состоялся только что, — пояснил Песков.

Ранее президент России выразил соболезнования руководству Эфиопии в связи с разрушительными последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге страны. Глава РФ попросил передать слова сочувствия семьям погибших.

До этого сообщалось, что в результате наводнений и оползней на юге Эфиопии погибло не менее 107 человек, спасатели продолжают работать в зоне бедствия, однако доступ к некоторым населенным пунктам затруднен из-за разрушенной инфраструктуры. Стихия также уничтожила посевы и смыла большое количество домашнего скота.