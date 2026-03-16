Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 11:23

Путин выразил соболезнования главе Эфиопии из-за наводнений на юге страны

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Эфиопии в связи с разрушительными последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге страны, передает пресс-служба Кремля. Глава РФ попросил передать слова сочувствия семьям погибших.

Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии, — говорится в телеграмме.

По последним данным, в результате наводнений и оползней на юге Эфиопии погибло не менее 107 человек. Как сообщила газета Addis Standard, спасатели продолжают работать в зоне бедствия, однако доступ к некоторым населенным пунктам затруднен из-за разрушенной инфраструктуры. Стихия также уничтожила посевы и смыла большое количество домашнего скота, что создает угрозу продовольственной безопасности.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи. Российский лидер также осудил израильско-американскую агрессию против Ирана.

Владимир Путин
Россия
Эфиопия
погибшие
наводнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков указал на причину роста доходов бюджета России
Политолог ответил, потеряют ли США статус гаранта безопасности из-за Ирана
Песков раскрыл, смотрел ли он фильм «Господин Никто против Путина»
Диетолог объяснил, какие нутриенты нельзя сокращать во время похудения
В Кремле раскрыли реакцию Путина на результаты паралимпийцев в Италии
Песков ответил на слухи о лечении нового лидера Ирана в Москве
Путин созвонился с премьер-министром африканской страны
В Кремле ответили на вопрос о месте новых переговоров России и Украины
Хуснуллин раскрыл потери среди рабочих при строительстве в новых регионах
ВСУ лишились важных энергетических объектов
Израиль снова обрушил свои ракеты на правительственные здания в Иране
Родителей призвали не отпускать детей одних на прогулки у водоемов
Кинокритик назвал тенденции премии «Оскар»
ПВО отразила новую атаку дронов на Москву
Почти 500 украинских БПЛА сбили за сутки
TikTok оштрафовали на крупную сумму
В Сети появились спутниковые снимки с последствиями удара по порту Фуджейра
Утренний «Искандер» по Киеву, взрыв на Майдане: удары по Украине 16 марта
Доброкачественное образование угрожает лицу российской певицы
МИД РФ назвал инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН особо актуальной
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.