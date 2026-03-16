Путин выразил соболезнования главе Эфиопии из-за наводнений на юге страны

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Эфиопии в связи с разрушительными последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге страны, передает пресс-служба Кремля. Глава РФ попросил передать слова сочувствия семьям погибших.

Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии, — говорится в телеграмме.

По последним данным, в результате наводнений и оползней на юге Эфиопии погибло не менее 107 человек. Как сообщила газета Addis Standard, спасатели продолжают работать в зоне бедствия, однако доступ к некоторым населенным пунктам затруднен из-за разрушенной инфраструктуры. Стихия также уничтожила посевы и смыла большое количество домашнего скота, что создает угрозу продовольственной безопасности.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи. Российский лидер также осудил израильско-американскую агрессию против Ирана.