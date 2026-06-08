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08 июня 2026 в 11:21

Число погибших при землетрясении на юге Филиппин увеличилось

Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до 19 человек

Поврежденное землетрясением магнитудой 7,8 здание в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года. Поврежденное землетрясением магнитудой 7,8 здание в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года. Фото: ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press
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Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось с 15 до 19 человек, сообщил представитель Управления гражданской обороны Джуни Кастильо. По его словам, которые передает GMA News, более ста человек ранены, еще семеро числятся пропавшими без вести.

Согласно поступающим сообщениям, жертвами землетрясения стали на данный момент 19 человек. По предварительным данным, 7 человек числятся пропавшими без вести, а 134 — ранеными, — сказал он.

Местные власти отмечают, что в северной и центральной частях острова Минданао повреждены десятки зданий, включая школы, больницы и жилые дома. Эвакуированы около 10 тысяч человек. Посольство России на Филиппинах заявило, что не располагает данными о пострадавших гражданах РФ.

Ранее Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии отменил предупреждение о цунами, введенное после землетрясения. За время наблюдений фиксировались лишь незначительные колебания уровня моря, а высота волн оказалась недостаточной для причинения ущерба. В связи с этим предупреждение о цунами было снято.

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