Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 15:29

Нехватка энергоносителей привела к неожиданным последствиям в Индии

FT: в Индии крематории перестали использовать газ из-за сбоев поставок

Индия Индия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Индийские крематории прекратили использовать газ для сжигания тел умерших из-за перебоев с поставками энергоносителей, сообщает британская газета Financial Times. Издание связывает возникший дефицит с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке вследствие агрессии США и Израиля против Ирана.

Помимо крематориев, от нехватки топлива пострадал ресторанный бизнес — заведения общепита в Индии были вынуждены отказаться от приготовления еды во фритюре. Энергетический кризис затронул не только Индию, но и соседние государства.

В Пакистане власти перевели государственных служащих на четырехдневную рабочую неделю в целях экономии ресурсов. В Бангладеш ситуация оказалась еще более серьезной: университеты закрыты, а экзамены отменены на неопределенный срок.

Ранее глава нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил, что Европа рискует столкнуться с серьезной нехваткой топлива. По его словам, это обусловлено сокращением предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов. При этом он отметил, что никто не знает, как долго еще продлится кризис.

Индия
газ
Ближний Восток
энергоносители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.