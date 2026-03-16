Нехватка энергоносителей привела к неожиданным последствиям в Индии FT: в Индии крематории перестали использовать газ из-за сбоев поставок

Индийские крематории прекратили использовать газ для сжигания тел умерших из-за перебоев с поставками энергоносителей, сообщает британская газета Financial Times. Издание связывает возникший дефицит с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке вследствие агрессии США и Израиля против Ирана.

Помимо крематориев, от нехватки топлива пострадал ресторанный бизнес — заведения общепита в Индии были вынуждены отказаться от приготовления еды во фритюре. Энергетический кризис затронул не только Индию, но и соседние государства.

В Пакистане власти перевели государственных служащих на четырехдневную рабочую неделю в целях экономии ресурсов. В Бангладеш ситуация оказалась еще более серьезной: университеты закрыты, а экзамены отменены на неопределенный срок.

Ранее глава нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил, что Европа рискует столкнуться с серьезной нехваткой топлива. По его словам, это обусловлено сокращением предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов. При этом он отметил, что никто не знает, как долго еще продлится кризис.