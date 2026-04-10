Мужчина расправился со своей семьей ради брака с несовершеннолетней В Индии мужчина утопил беременную жену и детей ради брака с девочкой

В Индии мужчина совершил тройное убийство, чтобы жениться на несовершеннолетней девочке, передает Times of India. Он избавился от беременной жены и двух дочерей.

Трагедия произошла 1 апреля в деревне Пуннелу на окраине города Варангал. Главный подозреваемый, Мохаммад Азаруддин, сознался в преступлении. Все началось с того, что родители несовершеннолетней отказали мужчине в браке из-за наличия детей у него и его супруги.

Азаруддин пришел в бешенство. Он обесточил ферму и отключил камеры, а затем столкнул свою жену и дочерей в бассейн и держал их под водой до их гибели. После этого он сымитировал несчастный случай.

Отец погибшей женщины сообщил в полицию, что Азаруддин пытался провести супруге нелегальный аборт и выяснить пол плода. Восемь человек, включая медработников и владельца аптеки, арестованы, двое врачей разыскиваются. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о защите детей от сексуальных преступлений, так как он пытался вступить в брак с несовершеннолетней.

