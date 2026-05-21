Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 21:37

Небензя оценил исполнение плана США по сектору Газа

Небензя: план США по урегулированию в Газе остается на бумаге

Василий Небензя Василий Небензя Фото: MFA Russia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Мирный план по урегулированию ситуации в секторе Газа, подготовленный президентом США Дональдом Трампом, в основном остается только на бумаге, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС. Он напомнил, что Россия воздержалась при голосовании по резолюции Совбеза 2803 в поддержку плана.

Спустя полгода после голосования по резолюции 2803 план Трампа по большой части остается на бумаге, а декларативные достижения призваны служить прикрытием неприглядной реальности в секторе, — сказал он.

Глава российского постпредства констатировал, что не были выполнены пункты плана о прекращении огня, направлении в анклав полномасштабной гуманитарной помощи, передаче управления сектором палестинскому технократическому комитету и развертывании международных стабилизационных сил.

Представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Израиль стал препятствием на пути ко второму этапу урегулирования ситуации в секторе Газа. По его словам, Тель‑Авив не выполнил все обязательства первого этапа и пытается сорвать дальнейший процесс.

Власть
Россия
Василий Небензя
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшему мэру Белгорода изменили меру пресечения
Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали хозяевами Кубка Гагарина
Атака ВСУ на Макеевку унесла жизнь одного человека
«Видел насквозь»: друг Жириновского объяснил его нелюбовь к Пугачевой
В Афганистане ответили на сообщения о браках с несовершеннолетними
Небензя оценил исполнение плана США по сектору Газа
Нескромная Куртукова, Серябкина в перьях: лучшие фото с премии RU.TV
Российские средства ПВО за пять часов сбили 101 БПЛА
В Белоруссии уличили соседнюю страну в содействии ударам Украины по России
Друг Жириновского раскрыл количество покушений на жизнь лидера ЛДПР
Главного архитектора Крыма задержали по подозрению в получении взятки
Стало известно о новом проекте соглашения США и Ирана
Семенович раскрыла, какое условие поставила своему жениху
«Кошелек» машет хозяином. Миндич подал в суд на Зеленского: что происходит
Посольство РФ в США отслеживает судьбу экстрадированных из Болгарии россиян
В АНБ рассекретили, как ВВС США гонялись за «звездным» НЛО
Шаманка предположила, что Герой России Асылханов подстроил исчезновение
«Неуважение к людям»: Дробыша шокировали цены на «Гамлета» с Юрой Борисовым
Друг Жириновского вспомнил пророчество политика о судьбе Украины
«Просто обязана»: Серябкина призналась, что хочет стать новой Примадонной
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.