Небензя оценил исполнение плана США по сектору Газа

Небензя: план США по урегулированию в Газе остается на бумаге

Мирный план по урегулированию ситуации в секторе Газа, подготовленный президентом США Дональдом Трампом, в основном остается только на бумаге, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС. Он напомнил, что Россия воздержалась при голосовании по резолюции Совбеза 2803 в поддержку плана.

Спустя полгода после голосования по резолюции 2803 план Трампа по большой части остается на бумаге, а декларативные достижения призваны служить прикрытием неприглядной реальности в секторе, — сказал он.

Глава российского постпредства констатировал, что не были выполнены пункты плана о прекращении огня, направлении в анклав полномасштабной гуманитарной помощи, передаче управления сектором палестинскому технократическому комитету и развертывании международных стабилизационных сил.

Представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Израиль стал препятствием на пути ко второму этапу урегулирования ситуации в секторе Газа. По его словам, Тель‑Авив не выполнил все обязательства первого этапа и пытается сорвать дальнейший процесс.